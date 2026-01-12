İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinden Aydos'ta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, oluşan manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor. Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturmaya başladı. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Aydos ve çevresindeki ağaçlar ve yollar beyaza büründü. Bölgede kaydedilen görüntülerde kar yağışının aralıksız devam ettiği görülürken, dronla görüntülenen Aydos'un tamamının beyaz örtüyle kaplandığı dikkat çekti. Özellikle ormanlık alanda yoğunluğunu artıran karla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.