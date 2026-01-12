Türkiye genelinde 297 şubesi bulunan Köfteci Yusuf, enerji sektörüne de adım attı. 2024 yılında aldığı kararla Balıkesir’in Susurluk ilçesinde rüzgar türbini kuran restoran zinciri, elde ettiği verimli sonuçlar üzerine yatırımlarını büyütme kararı aldı ve türbin sayısını artırmaya devam ediyor.

SAYI 8'E ÇIKIYOR

Köfteci Yusuf, Susurluk'taki rüzgar türbini sayısını 8'e yükseltiyor. Tek bir türbinle başlayan ve hızla sayıyı artıran Köfteci Yusuf'un bu alandaki yatırımlarının devam etmesi bekleniyor.

500 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Köfteci Yusuf’un rüzgar enerjisi alanındaki yatırımlarının toplamı 500 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin aktif rüzgar santrallerinden üretilen elektrik, dağıtım şebekesine veriliyor ve buradan kendisine pay düşüyor. Son yatırımıyla birlikte Köfteci Yusuf, yaklaşık 100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaştı.

BAKAN BAYRAKTAR: 2026 REKOR YILI OLACAK

Türkiye son dönemde yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025'in son günlerinde yaptığı açıklamada önemli açıklamalar yapmıştı.

Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavat yenilenebilir enerji kurulu gücü hedefine işaret eden ve bunun her yıl 8-9 bin megavat kurulu gücün devreye alınması anlamına geldiğini belirten Bayraktar, "Türkiye, 2025 itibarıyla bu büyüme patikasına girmiş durumda. Bu seneyi yaklaşık 6 bin megavat güneş ve 2 bin megavatı bulan rüzgarla, toplam 8 bin megavatın üzerinde bitireceğiz. Bu çok önemli bir gelişme." diye konuştu.

Bayraktar, bu ivmenin daha da yukarı taşınarak yıllık kurulu gücün 10-12 bin megavat seviyelerine çıkarılması gerektiğini belirterek, "Yenilenebilirde 2026 yeni bir rekor yılı olacak. Bu konuda bütün gücümüzle, sektörümüzle beraber bu alana yoğun bir yatırım bekliyoruz." ifadesini kullandı.