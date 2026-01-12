TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sosyal devlet ülkesinin bir gereği olarak 2026 yılı ocak döneminden itibaren en düşük emekli maaşı ödemesi 20 bin lira olarak uygulanacaktır" dedi.

Güler, 9 Ocak'ta TBMM’de yaptığı basın açıklamasında, en düşük emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarını da paylaşmıştı.

Ayrıca Güler, TBMM Başkanlığı’na iki kanun teklifi sunduklarını belirterek, bunlardan birinin 31 maddeyi kapsayan "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", diğerinin ise en düşük emekli aylıklarına ilişkin hükümler içeren "Bazı Kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olduğunu aktardı.

Teklif, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenlemeye için teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.