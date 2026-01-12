Fahiş site aidatlarına karşı adım atıldı. TBMM'ye sunulan düzenleme, aidat zamlarına üst sınır getirmeyi amaçlıyor.

AİDAT ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı teklife göre, bundan sonra aidat zamları yeniden değerleme oranını geçemeyecek.

FAZLA ZAMMA ONAY GEREKİYOR

Bu oranın üzerinde zam yapılmak istenirse, yönetimlerin en geç üç ay içinde kat malikleri toplantısı düzenleyip onay alması zorunlu olacak. Böylece, fahiş aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME ÖNCESİ AİDATLAR ZAMLANDI

Ancak düzenleme öncesi bazı site yönetimleri harekete geçti. Düzenlemenin yasalaşmasından önce aidat ücretleri şimdiden artırılmaya başlandı.

YÜZDE 55'E VARAN ZAMLAR

Bazı site yöneticileri, yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranını aştı. İddialara göre bazı sitelerde zam oranları yüzde 55’e kadar yükseldi.

İTİRAZ HAKKI VAR

NTV'de yer alan habere göre Teklif yasalaştığında geriye doğru işlemeyecek. Ancak uzmanlara göre maliklerin itiraz hakkı bulunuyor. Yani düzenleme öncesi yapılan zamlara itiraz, fahiş zamları önleyebilir. Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, fahiş zammın fırsatçılığa girdiğini belirtip "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz." dedi.