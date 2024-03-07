Başiskele’de kadınların iş hayatına girişimci olarak dahil olabilmesi ve yeni istihdam ortamları oluşturmak amacıyla hazırlanan "BAĞ Projesi"nde ödüller sahiplerini buldu.

Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kent Konseyi iş birliği, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (KOİDER) öncülüğünde hayata geçirilen BAĞ Projesi, 13 Aralık 2023’de tanıtılmıştı. Kadınlara yeni istihdam alanları oluşturması hedefiyle hayata geçirilen projede, ocak ayından itibaren Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde verilen eğitimler 7 haftalık sürenin ardından sona erdi.

Başiskele’nin yeni girişimci kadınları; stratejik planlama, pazarlama ve marka oluşturma, finansal okur yazarlık ve sosyal medya, kriz ve kişisel gelişim süreçleri, hukuki süreçler, sürdürülebilirlik iletişim ve sosyal sorumluluk ve devlet destekleri konularında eğitimler aldı. Kursiyerlerin proje sunumları dinlendi ve aldıkları eğitimlerini ölçmek adına sınava tabi tutuldu. Kursiyerlerin proje sunumları, sınav sonuçları ve eğitimlere devam durumları göz önünde bulundurularak birinci, ikinci ve üçüncü belirlendi. Ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, KOİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Çakıcı, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Ayşenur Kahraman Aytekin, İŞKUR Kocaeli Şube Müdürü İlhami Çelik, KOİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Çakıcı ve projeye katılan girişimci kadınlar katıldı.

"Yüzlerce kadının özel sektörde istihdamını sağladık"

Ödül töreninde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Başiskele’mizde kadınların her alanda olduğu gibi iş hayatında da aktif olması çok önemli. Göreve geldiğimizden ilk yaptığımız güzel işlerden biri olan Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM) ile ilçemizdeki üreten kadınların aile ekonomisine büyük oranda katkılar sağladık. Symbol AVM’de yer alan BAŞKEM Mağazası ile ilçemizin çalışkan kadınları, ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri gerçek değerinde pazarlama imkanı buldular. Bunun yanı sıra Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’miz ile de yüzlerce kadının özel sektörde istihdamını sağladık" dedi.

Genc-i Âlâ gibi, KALE gibi Kocaeli’ye ve Türkiye’ye örnek sonuçlar çıkaracaklarını umut ettiği projenin Başiskeleli kadın girişimcilere fark oluşturacağını vurgulayan Başkan Özlü, "BAĞ Projesi ile girişimci kadınlarımız, yeni başarı hikayelerine başlayacaklar. Bu başarı hikayesinde belediye olarak var olmamız bizim için çok değerli. Geleceğimizin teminatı gençlere, çocuklara, kadınlara yönelik Türkiye’ye örnek çalışmalarımız önümüzdeki dönem de artarak devam edecek. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Projeye katılan tüm girişimci kadınlarımızı tebrik ediyor, iş hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

İlk 3 projeye para ödülü

7 haftalık eğitim sürecini tamamlayan kursiyerler; proje sunumları, sınav sonuçları ve eğitimlere devam durumları göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alındı. Değerlendirmenin ardından Gülcan Çiçek 70 bin TL, Melike Özdemir 60 bin TL, Şüheda Karakaş ise 50 bin TL ödüle layık görüldü.