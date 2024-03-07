Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) iş birliğinde 2 bini Çanakkale Kızılcaören bölgesi, 28 bini Edirne Koru bölgesinde olmak üzere toplam 30 bin fidan toprakla buluşturuldu. Temsili fidan dikim töreni Çanakkale Kızılcaören’de gerçekleştirildi.

“1 İyilik 1 Fidan” projesi çerçevesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet edilen 2 bini Çanakkale Kızılcaören bölgesi, 28 bini Edirne Koru bölgesinde olmak üzere toplam 30 bin fidanın temsili dikim töreni, Çanakkale’nin Kızılcaören bölgesinde yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan fidan dikim törenine Çanakkale İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Mustafa Bilgiç, Münster Din Hizmetleri Ataşesi Fatih Keskin, Münster Bölge Birliği Başkanı Durmuş Aksoy, Essen Bölge Birliği Başkanı Özkan Güler, Münster Bölge Birliği Kadın Kolu Başkanı Nurcan Kayıplar, DİTİB Essen Bölge Birliği Kadın Kolu Başkanı Asiye Güler, Düsseldörf Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Yıldız, TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatma Haral Efe ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci’nin yanı sıra çok sayıda bağışçı ve gönüllü katıldı.

Törende konuşan Çanakkale İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Mustafa Bilgiç, “Almanya’dan bütün soydaşlarımızı ve dindaşlarımızı temsilen gelip bu güzel etkinliğe katılmanız ve havanın yağmurlu olmasına rağmen fidan dikme gayretinde bulunmanız bizim için çok anlamlı. Çanakkale’nin ruhuna da sizin gibi tarihini bilen insanlara bu yakışırdı. Bu güzel hizmete vesile olduğunuzdan dolayı ve iyilik köprüsü kurduğunuzdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Fidan dikimi ile ilgili de bilgi veren Bilgiç, “Bu bölgede şu anda 100 fidanın temsili dikim töreni gerçekleştirilmiş olup, Çanakkale ve Edirne’de bulunan TDV-DİTİB hatıra ormanlarında toplamda 30 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.