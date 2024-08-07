Bağcılar Belediyesi, 2023 OECD İnovasyon Çağrısı’nda sunduğu "İnteraktif Proje Etkinlik Karnesi (İPEK)" ve "Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM)"projeleriyle kabul almaya hak kazanarak OECD’nin Kamu Sektörü İnovasyon Gözlemevi (OPSI) platformunda yayımlanmaya değer bulundu.

Bağcılar Belediyesi, kamu sektörünün tüm alanlarına açık olan ve dünya genelinde ilham verecek projelerin tanıtıldığı 2023 yılı OECD İnovasyon çağrısına, "Algoritmik Karar Sistemleri" başlığı altında sunduğu İnteraktif Proje Etkinlik Karnesi (İPEK) ve Hizmet Kalitesi Yönetim Modeli (HKYM) uygulamaları ile katılım sağladı. Yapılan değerlendirme sonucu, başvuru başarılı bulunarak Kamu Sektörü İnovasyon Gözlemevi (OPSI) platformunda yayımlanmaya hak kazandı.

Projeler, İtalya’da sergilenecek

Belediyenin kamu hizmetlerinde inovasyona ve kaliteye verdiği önemin bir göstergesi olan bu iki proje, İtalya’nın Milano kentinde 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. OECD Küresel Güven İnşa ve Demokrasiyi Güçlendirme Forumu’nda sergilenecek.

Etkin çözümler sunmayı amaçlıyoruz

Projelerin değer görmesinden dolayı gurur duyduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu tür çalışmalarla kamu hizmetlerinde yenilikçi yöntemler ile yönetişimi ve hizmetin kalitesini artırmak ayrıca vatandaşlarımıza daha etkin çözümler sunmayı amaçlıyoruz” dedi.