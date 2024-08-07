Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Gültepe Tüneli’nin üst kısmındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, TEM Otoyolu’nun İzmit geçişinde bulunan Gültepe Tüneli’nin üst kısmında bulunan ağaçlık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle çok sayıda ağaç yandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.