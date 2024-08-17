Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, çocuklara deprem çantası hazırlanması başta olmak üzere olası afet sırasında yapılacaklar hakkında eğitim verildi. Çocukların yanında büyükler için de sunumlar yapıldı.

17 Ağustos Depremi’nin 25’inci yıl dönümünde Bağcılar Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen programa ebeveynler çocuklarıyla birlikte katıldılar. Yoğun ilgi gören programda Afet İşleri Müdürlüğü’nün uzman personel ekibi tarafından katılımcılara stantlarda eğitimler verildi. Bu kapsamda çocuklara, afet çantası hazırlama, afet çantası boyama, çök-kapan-tutun hareketi öğretildi. Çocuklar, kendilerine verilen boyama kitaplarındaki deprem hazırlık çantalarını boyayarak ve çök-kapan-tutun hareketlerini yaparak yararlı dakikalar da geçirdi.

Çök-kapan-tutun hareketini uygulamalı yaptılar

Alandaki ebeveynlere de kaza kırım aracının işlevlerinin anlatımı ve AFİS (Afet İstasyonu) konteynerinin tanıtımı yapıldı. Öte yandan vatandaşlara çök-kapan-tutun hareketleri de uygulamalı olarak yaptırıldı.

"Eğitimlere önem veriyoruz"

Yerel yönetimler afetlere karşı bir yandan önlemlerini alırken bir yandan da bu tür eğitimlere önem verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Olası afet ve acil durumlara karşı eksiksiz bir şekilde hazırlanmak ve zarar azaltma çalışmalarını yapmak amacıyla Afet İşleri Müdürlüğü’nü kurduk. Konusunda uzman ve tecrübeli kadromuzla hizmet veriyoruz. Bugün de önemli bir tarihte böyle bir etkinlikle başta çocuklarımız olmak üzere ilçe sakinlerimizi bilgilendirdik. Bu arada 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi.