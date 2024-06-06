Bağcılar’da bir iş yerinde güvenlik olarak çalışan adamı gasp etmeye kalkışan ardından taş ile sopa kullanarak güvenliği ve yanındaki köpeği darp eden 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde gece güvenliği olarak çalışan S.K. 4 kişi tarafından gasp edilmek istendi. S.K. gaspçılara direnince şahıslar taş ve sopayla saldırmaya başladı. Öte yandan 4 şüpheli güvenliğin yanındaki köpeğe de saldırdı. Olay yerine gelen ve inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi savcılıkta ifade veren şüpheliler ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan’ tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.