Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal’ın getirildiğini duyurdu.

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerine adım attı. Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiești, takımın başına Mehmet Topal’ın getirildiğini açıkladı. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada "Türk futbolunun efsane isimlerinden Mehmet Topal yeni teknik direktörümüz oldu. 38 yaşındaki teknik adam, kulübümüz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve pazar günü Ploieti’ye gelecek. Yeni teknik direktörümüze hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

38 yaşındaki Mehmet Topal, kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ve Valencia’da top koşturmuştu.