Bağcılar’da, sürücünün kontrolünden çıkan toprak yüklü hafriyat kamyonu devrilirken kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Yolu Habipler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habipler istikametine giden Mehmet Rauf Yaman idaresindeki 34 EOH 048 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, kontrolden çıktı. Sürücünün hakimiyetinden çıkan kamyon, devrilerek yan yatarken, dorsesinde bulunan toprak yola döküldü. Kazada sürücü Yaman yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sürücü sıkıştığı yerden kurtarılırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün tedavisi sürerken toprağın döküldüğü yolda trafik tek şeritten sağlandı. Kamyonun kaldırma çalışması ise sürüyor.