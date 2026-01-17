Gürültüye bağlı işitme kayıplarının geçmişte daha çok sanayi ve endüstri çalışanlarında görüldüğünü belirten Op. Dr. Şapcı, "Eskiden gürültüye bağlı işitme kayıplarını daha çok çalışan popülasyonda görürdük. Günümüzde ise kişisel müzik çalarlar, kulaklıklar ve yüksek sesli oyunlar nedeniyle bu sorun çok daha erken yaşlarda karşımıza çıkıyor" dedi.

"Kalıcı işitme kayıpları ortaya çıkabiliyor"

Yüksek sesin işitme sinirlerinde kalıcı hasara yol açabildiğini vurgulayan Şapcı, "85 desibelin üzerindeki seslere 15 dakikadan uzun süre maruz kalındığında, önce çınlama ve geçici işitme kaybı, zamanla ise fark edilmesi güç, kalıcı işitme kayıpları ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

Gürültüye bağlı işitme kayıplarının en sık 4000 hertz frekansında tespit edildiğini aktaran Şapcı, "Başlangıçta kişi bu kaybı fark etmeyebiliyor ancak ilerleyen süreçte konuşma frekansları da etkilenebiliyor" diye konuştu.

Gürültüye bağlı işitme kayıplarının tedavisinin bulunmadığını dile getiren Şapcı, "En etkili yöntem korunmak. Kulaklıkla müzik dinleyenlerin sesi düşürmesi, uzun süreli kullanımdan kaçınması ve mutlaka ara vermesi gerekiyor" dedi.

"Kulak içine kesinlikle kulak çöpü sokulmamalı"

Kulak çöpü kullanımının da kulak sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Şapcı, "Kulak kiri şikayetiyle çok sayıda hastamız başvuruyor. Kulak çöpü kullanımı bir alışkanlık haline gelmiş durumda ancak kulağa ciddi zarar veriyor. Kulak içine kesinlikle kulak çöpü sokulmamalı" ifadelerini kullandı.

Ailelere çağrıda bulunan Şapcı, "İşitme kaybı sinsi ilerler ve çoğu zaman geç fark edilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarının kulaklık kullanımını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.