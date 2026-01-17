Yangın saat 18.30 sıralarında Baykoca Mahallesi Toki konutlarında meydana geldi. 8 katlı apartmanın Adem Ulgar'a ait 4. Katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören aile bireyleri zorlukla dışarıya çıktılar. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdüler. Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarda tedavi edildiler. 3 kişide de tedavi edilmek üzere Ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.