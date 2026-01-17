En düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye çıkaracak teklif, geçen günlerde Komisyon’dan geçti ve önümüzdeki hafta Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan SSK emeklilerinin enflasyon artışı kapsamında yüzde 12,19 oranında zamlanan maaşları bugün itibarıyla hesaplarına yatırılmaya başlandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacak.

4A (SSK) kapsamında olan emekliler, zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında, 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında şu takvime göre alacak.

MİLYONLARCASI ZAMSIZ MAAŞ ALACAK

Ancak kanun teklifi geçmediği için kök maaşı 20 bin TL’nin altında olanlar ve geçen yılın sonunda 16 bin 881 TL emekli aylığı alanlar maaşlarını zamsız almaya başlayacak.

Kanun teklifi henüz Meclis Genel Kurulu’ndan geçmediği için milyonlarca emeklinin zamlı maaşlarını alıp almayacağı ya da ne zaman alacağı ise belirsiz.