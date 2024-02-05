MALZEME LİSTESİ: 600 gr. pirzola 6 patates 500 gr. bezelye 2 çorba k. tereyağı zeytinyağı tuz karabiber kimyon toz kırmızı biber sarımsak taze kekik HAZIRLANIŞI: Patateslerin iki ucundan ince birer parça kesiyoruz. Bir patatesi uzunlamasına çöp şişe geçiriyoruz. Bıçakla dikkatli bir şekilde patatesi dilimliyoruz ama patates dilimlerini birbirinden ayırmadan yapıyoruz bu işlemi. Çöp şiş üzerinde patatesi yelpaze gibi açıyoruz. Bir kaseye zeytinyağını döküyoruz. Tuz, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber atıyoruz. Sarımsağı içine rendeliyoruz. Bu karışıma patatesleri buluyoruz, tamamen sosa bulanınca yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pirzolaları bir tabağa diziyoruz, üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber döküyoruz. Taze kekik yapraklarını serpiyoruz. Bu şekilde 1 saat kadar bekletiyoruz. Izgara tavaya sıvıyağ koyuyoruz ve biftekleri pişiriyoruz. Bezelyeyi haşlıyoruz ve süzüyoruz. Doğrayıcıya bezelyeyi, tuz, karabiberi ve tereyağını koyuyoruz. Doğrayıcıdan geçirerek püre haline getiriyoruz. Püreyi kaseye koyarak servis tabağının ortasına koyuyoruz. Kenarlara pirzola ve patates koyarak servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi