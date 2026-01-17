Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Çekmeköy Çamlık Mahallesi Çamlık Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyreden 34 HD 7412 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araç kullanılmaz hale gelirken, çarpılan elektrik direğinde de hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.