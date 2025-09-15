İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan karar ile toplu taşımaya yapılan yüzde 30’luk zam yürürlüğe girdi. Açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti ise kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya çıktı. Taksilerde zaman tarifesi ücreti ise saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya yükseldi. Taksimetrelerini güncellemek isteyen sürücüler firmalara gitti. Bağcılar’da servis firmasında gece boyu yoğunluk yaşandı.

Taksi metre güncellemesi için gelen bir sürücü, "Fiyat güncellemesi geldi. Taksimetreleri yeniliyoruz. Şuan yoğunluk yok ama geçen günlerde yoğundu" dedi.

Taksi metre firması görevlisi Okan, "Dün gece baya bir yoğun geçti. Çok şükür sorunsuz bir şekilde bitirdik. Bu son aşama" ifadelerini kullandı.