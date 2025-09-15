Edirne’de Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan’ın da ikamet ettiği 4 bloktan oluşan Çınar Sitesi’nde açılan artezyen kuyusuna, izinsiz olduğu gerekçesiyle 60 bin TL para cezası kesildi. DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kuyunun mühürlenerek kapatılacağı öğrenildi.

Haziran ayında yürürlüğe giren genelgeye göre içme suyu hattı bulunan konutlarda artezyen suyu kullanımı yasaklanmıştı. Buna rağmen Çınar Sitesi yönetiminin, yer altı suyunu izinsiz kullanmak amacıyla artezyen çalışmasına başladığı ortaya çıktı.

Kentin geniş bir kesiminde arızalara bağlı su sıkıntısı yaşanırken ve gelecekte daha büyük sorunların kapıda olduğu bilinirken, Edirne Belediye Başkanı Gencan’ın ikamet ettiği sitede kaçak artezyen kuyusu açılması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Edirne Belediyesi’nin söz konusu girişim için olumsuz görüş bildirmesine rağmen çalışmanın yapılması tepkilerin daha da büyümesine sebep oldu.