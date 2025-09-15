“Bir dönemin sevilen dizisi Geniş Aile’de canlandırdığı ‘Cevahir’ karakteriyle tanınan Ufuk Özkan, son zamanlarda hem sağlık problemleri hem de eski eşiyle yaşadığı nafaka tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Oyuncunun Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Ekol TV’nin aktardığına göre Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

DÜN BU KAREYİ PAYLAŞMIŞTI

Ufuk Özkan dün yapay zekayla oluşturulan çocukluk haline sarıldığı kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notuyla paylaşmıştı.