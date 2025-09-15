Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kentin doğal mirası ve ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nde, kuraklığın etkisiyle su seviyesinin çekildiği kıyılarda temizlik çalışmalarına başladı. Havza sağlığı ve göl ekosisteminin korunması için başlatılan proje ile çevreye bırakılan atık maddeler toplandı. Gölün geleceğini ve su sağlığını koruyacak temizlik çalışmaları etaplar halinde ilerleyecek.

Sosyal hareketliliğin yoğun olduğu Arifiye Gölbaşı mevkiindeki ilk etap çalışmalarında, 50 dönümlük alanda 25 kişilik ekip yaklaşık 2 ton atık topladı. Göl havzasındaki atıklar arasında plastik şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları ve metal hurdaların yanı sıra araba lastikleri ve koltuk gibi atıklar da yer aldı.

konuyla ilgili SASKİ tarafından yapılan açıklamada, göl çevresinde piknik için yakılan ateşlerden kalan kül ve közlerin ekosisteme ciddi zarar verdiği vurgulanarak, "Ekiplerimiz temizlik sırasında gölün çekilen kısımlarında büyük miktarda mangal kömürü ve küle rastladı. Bu tür sorumsuzluklar, gölün doğal yaşamını doğrudan tehdit etmektedir. Göl havzasında yakılan ateş ve atılan her çöp, gölde yaşayan onlarca canlının hayatını tehlikeye atmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Gölü besleyen derelerde ve havza boyunca temizlik faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğiz. Başlattığımız temizlik projesiyle gölümüzü kirleten unsurları ortadan kaldırarak hem çevreyi koruyor hem de gelecek nesillere daha temiz bir içme suyu kaynağı bırakıyoruz. İlk etap çalışmalarımızı tamamladık, havza genelinde çalışmalarımız titizlikle devam edecek. Vatandaşlarımızdan doğaya çöp bırakmamaları konusunda hassasiyet bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.