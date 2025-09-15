Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait kart dolum merkezinin önünde yoğunluk oluştu. Üniversite öğrencileri sabah saatlerinden itibaren beklemeye başladı, öğle saatlerine doğru kuyruk giderek uzadı ve zaman zaman caddeye taştı. Sıcak havada saatlerce sıra bekleyen öğrenciler, toplu taşımayı rahat kullanabilmek için kartlarını almak zorunda olduklarını söyledi.

"Farklı noktalara da merkez kurulmalı"

Kartlarını almak için sıraya giren öğrenciler, işlemlerin yalnızca tek noktada yapılmasına tepki gösterdi. Öğrencilerden bazıları, "İstanbul Silivri’den geliyorum, yeni geldik. Kart basımı için yaklaşık bir saattir bekliyoruz. Çok sıcak, bir buçuk saattir ayaktayız. Böyle bir şey olmaz. Farklı noktalara da bu kart basım merkezini koymaları lazım. Mardin’den bile gelen arkadaşlarımız var" sözleriyle yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Bazı öğrenciler de kart çıkarma işleminin farklı merkezlerde yapılmasının yoğunluğu azaltacağını ifade etti.