Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg’un ikinci tamamen elektrikli modeli T10F, ön siparişe açıldı. Yeni “Mardin” ve “Urla” renk seçenekleriyle toplam 9 renge ulaşan model, büyük ilgi gördü. Hızlı teslimat için ayrılan stoklar kısa sürede tükendi. Uzun süredir merakla beklenen T10F’nin fiyatı ve teknik detayları da açıklandı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, doğuştan elektrikli ikinci modeli T10F’yi Türkiye’de ön satışa sundu. Ön sipariş sürecine katılmak isteyenler, 100 bin TL ön ödeme yaparak başvuru hakkı elde edebilecek. Ardından aracın satış fiyatı açıklandığında kalan tutar ödenerek satın alma işlemi tamamlanacak.

Siparişler Mobil Uygulamadan

Test aşamalarını başarıyla geçen T10F’yi satın almak isteyenler, siparişlerini Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden verebilecek. Uygulamayı App Store, Google Play veya App Gallery üzerinden indirip bir kullanıcı hesabı oluşturmak, sipariş sürecine katılmak için yeterli olacak.

Togg TF10 Fiyatı Belli Oldu

Kulislerde Togg T10F modelinin fiyatının, Togg T10X modelinden biraz daha ucuz olacağı konuşuluyordu. Yapılan resmi açıklamaya göre Togg T10F modelinin fiyatı da belli oldu.

Anahtar teslim fiyatına ÖTV (%25), KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahildir; trafik sigortası ve kasko dahil değildir. Fiyatlar 15/09/2025’ten itibaren geçerlidir. Fiyatlar an itibariyle geçerli olup, araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

V1 RWD Standart Menzil - 1.878.000 ₺

V1 RWD Uzun Menzil - 2.188.000 ₺

V2 RWD Uzun Menzil - 2.363.000 ₺

Stoklar Aynı Gün Tükendi

Togg'un yeni modeli ön siparişe açıldığı gün yoğun ilgi gördü. Yapılan açıklamada hızlı teslim T10F'in stoklarının tükendiği belirtildi.

Ön siparişlerin T10F konfigüratör üzerinden verilmeye devam edileceğinin belirtildiği açıklamada "İlginiz için teşekkür ederiz." denildi.