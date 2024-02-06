Bağcılar’da uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde, para, silah ve telefon ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, torbacı-sokak satıcısı şahısların yakalanarak narkotik suçlarının önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, Demirkapı Mahallesi’nde bulunan bir ikamet adresine sürekli olarak farklı şahısların girip çıktığı tespit edildi. Ekipler, ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu yapılan aramalarda, 1 kilo 20 gram Saf Eroin, 9 kilo 908 gram Eroin, 0,5 gram Esrar, 8 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet telefon, 5 bin TL para, uyuşturucu madde yapımında ve paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Adres içerisinde bulunan M.E.E.(18) isimli erkek şahıs ve Y.E.(25) isimli kadın şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, “uyuşturucu madde imal ve ticareti” ve “6136 SKM” suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Y.E. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.E.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.