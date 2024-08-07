Son dönemlerde de gribal enfeksiyonların görülme sıklığı arttı. Özellikle çocuklarda sıkça görülen bu enfeksiyonlar doğal çözümler aramanıza sebep olabilir. Sizler de bağışıklığınızı güçlendirmek için doğal arayışlardaysanız tam size göre bir tarifimiz var. Meyve salatası tarifi ile hem meyve tüketiminizi destekleyin hem de bağışıklığa destek çeşitli vitaminler alın. Meyve ve sebze tüketiminden zengin bir beslenme ile ilerleyin. Bu sayede bağışıklığa destek vitaminleri tam alabilirsiniz. Ayrıca mevsim geçişinde bağışıklığı korumak için önerilerimizi de okuyabilirsiniz.

MALZEMELER (2 KİŞİLİK)

1 adet muz

1 adet mandalina

1 adet elma

1 çay kaşığı keten tohumu

Yapılışı:

Öncelikle elmayı güzelce yıkayın. Ardından elma ve muzu dilimleyin. Mandalinayı soyup dilimleyip kaseye aktarın. Keten tohumu serpin. Bu şekilde 2 kişilik meyve salatamız hazır hale gelecektir. Kış mevsimi meyvelerinden nar, kivi, portakal da salataya ekleyebileceğimiz meyvelerden olmaktadır. Kullandığımız meyveler C vitamininden, liften zengindirler ve potasyum, magnezyum gibi önemli mineralleri içerirler. Ancak meyve salatası tarifi yaparken porsiyona dikkat etmeyi unutmayın. En iyi bağışıklık güçlendirici ilaç beslenmeniz olabilir. Dengeli ve yeterli beslenmek bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Ayrıca bir ilaç kullanımı gerektiğinde doktorunuza danışabilirsiniz.

Çocuklarda Bağışıklık Güçlendirme

En sık karşılaştığımız sorulardan biri de çocuklarda bağışıklık güçlendirme ile ilgili olmaktadır. Çocuklarda bağışıklık güçlendirme vitamin ve minerallerden zengin beslenme ile sağlanabilir. Meyve ve sebzeler içeren, proteinin yeterli olduğu bir beslenme ile çocuklarda bağışıklık güçlendiren vitamin ve minerallerin alımı kolaylaşır. Renkli meyveler, yumurta, yoğurt, et, balık, tavuk, sebze yemekleri, tam tahıllar gibi çeşitli bir beslenme ile bağışıklık güçlenir. Ayrıca çocuğunuza özel beslenme eğitimini diyetisyen desteği ile alabilirsiniz.

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