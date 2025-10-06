Soğuk havalarda bağışıklığı güçlü tutmak için günlük beslenmenin düzenli olması gerektiğini söyleyen Betül Merd, "Havalar soğudukça grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda daha çok vakit geçiriyoruz, bu da bağışıklığımızı zorluyor. Peki bağışıklığımız neden düşüyor? Aslında bunun tek bir sebebi yok. Yetersiz ve dengesiz beslenme, stres, uyku düzensizliği, hareketsizlik. Bunların hepsi bir araya geldiğinde vücudumuz kendini savunmakta zorlanıyor ve bağışıklığımız düşüyor. Bağışıklığı güçlü tutmak için ilk yapmamız gereken şey, günlük beslenmemizi doğru şekilde düzenlemek. Özellikle C vitamini içeren besinler çok önemli. Portakal, mandalina, kivi, kuşburnu, kırmızı biber gibi. Bunlar hem antioksidan etkisiyle hem de bağışıklığı desteklemesiyle kış aylarının vazgeçilmezleri diyoruz. Sadece C vitamini değil, A vitamini açısından zengin havuç, kabak, brokoli, ıspanak gibi sebzeler de bağışıklık sistemini destekler. Çinko minerali de burada çok kritik; kabak çekirdeği, fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler ve kırmızı et, çinko için güzel kaynaklardır. Bunların da tüketimini öneriyoruz" dedi.

Merd, bağışıklığın büyük kısmının bağırsaklarda yönetildiğini söyleyerek, "Probiyotikler de bağırsak sağlığını koruyarak bağışıklığımıza doğrudan katkı sağlar. Yoğurt, tarhana gibi fermente gıdaları soframızda bulundurmak bu dönemde özellikle faydalı olur. Çünkü aslında bağışıklığımızın büyük kısmı bağırsaklarımızda yönetiliyor. Tabi beslenme kadar yaşam alışkanlıklarımız da önemli. Yeterli uyku almak, bol sıvı tüketmek, temiz havada yürüyüş yapmak, stresimizi yönetmek gibi. Bunların hepsi bağışıklığımızı güçlendiriyor. Takviyeler konusu da çok soruluyor. Eğer beslenme yetersizse veya eksiklik varsa hekim önerisiyle D vitamini, C vitamini ya da çinko takviyesi kullanılabilir ama hiçbir takviye dengeli bir beslenmenin yerini tutmaz. Unutmayalım ki bağışıklığı tek bir besinle değil, bütünsel bir yaklaşımla güçlendirebiliriz. Yani doğru beslenme, düzenli uyku, hareket ve stres yönetimi bir araya geldiğinde, kış hastalıklarına karşı çok daha dayanıklı hale geliriz" ifadelerini kullandı.