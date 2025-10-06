İlçe Jandarma komutanlığı sorumluluğundaki mahallelerde 2021 yılında 3, 2022 yılında 1, 2023 yılında 2, 2024 yılında 3 cinayet işlendi. Polis bölgesinde ise 2021 yılında 4, 2022 yılında 5, 2023 yılında 1, 2024 yılında ise 6 cinayet işlendi.

2024 yılında yaşanan kavgalarda 794 kişi yaralandı.

KAZALAR

2024 yılında polis bölgesinde yaşanan 1278 kazada 1982 kişi yaralandı. Jandarma bölgesinde meydana gelen 119 kazada 227 kişi yaralandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi; Emniyet istatistiklerini incelediğimizde; Mal varlığına Karşı Suçlar, Cinsel Suçlar suç türlerinde

geride bıraktığımız yıla oranla düşüş yaşandığı gözlenmektedir. Çocuk suç türleri odaklı

incelediğimizde ise Şiddet (Kasten Yaralama) oranında geride bıraktığımız yıla göre düşüş

gözlenmektedir. Genel olarak diğer suç türlerinde geride bıraktığımız 2022 yılı öncesine oranla daha az artış gözlenmektedir.

Jandarma istatistiklerini incelediğimizde, geride bıraktığımız yıl bir önceki yıla oranla dolandırıcılık

ve cinsel suçlarda azalma yaşandığı görülmektedir. Suça sürüklenen çocuk istatistikleri kapsamında mal varlığına karşı işlenen suçlarda bir önceki yıla oranla %439 artış olduğu görülmektedir. Şiddet

olaylarının benzer veri eşiğinde seyrettiği gözlenmektedir. İnegöl geneli hem emniyet hem de jandarma sorumluluk alanları odaklı değerlendirdiğimizde son (1) yıl içerisinde suç oranı %30,63 azalmıştır. 2022-23 dönemi verileri ile 2023-24 yılları karşılaştırıldığında %29,01 azalış gözlenmektedir. Ancak İlçe Emniyet sorumluluk alanı kapsamında tutuklu hükümlü sayısında geçen yıla oranla %38,63 artış gözlenmektedir.

