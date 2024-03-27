Bahar ayına girilmesine rağmen Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Bahar aylarına girilmesine rağmen yağan kar, Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı. Bölgede yaşayan vatandaşlar güne karla uyanırken, lapa lapa yağan kar yeşil alanları beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışını görüntüleyen Mehmet Köse, "Kar yağışı devam ediyor. Anlatmaya gerek yok görünüyor. Mart ayı dert ayı" dedi.