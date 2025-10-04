Tekirdağ’da Filistin’in özgürlüğü ve İsrail’in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek için meydanda basın açıklaması yapıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Valilik önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak Filistin’e destek verdi. Meydanda kurulan stantlarda aileleriyle birlikte gelen çocuklar, Gazze’deki çocuklar için duygu ve düşüncelerini resimlerle ifade etti.

Çocukların resimleri dikkat çekti

Etkinlikte küçük yaştaki çocuklar, Gazze’de yaşananlara karşı hissettiklerini kâğıtlara yansıtarak meydanda sergiledi. Katılımcılar, çocukların çizdiği resimlere yoğun ilgi gösterdi.

"Nehirden Denize özgür Filistin demek için buradayız"

Toplanan grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, "Bugün Tekirdağ’da, Tekirdağ’ın çocukları Gazzeli kardeşlerine karşı duygularını beyaz sayfalara resmederek, resimler çiziyorlar. Bugün Tekirdağ’ın hanımları vicdanlarının sesini yükselterek Tekirdağ meydanında Siyonizme karşı seslerini yükseltiyorlar. Filistinli kardeşlerinin yanında oluyorlar. Gazzeli annelerin çektiklerini bir nebzede olsun hissetmek için bu meydanda tüm dünyaya Nehirden Denize özgür Filistin demek için buradayız" dedi.