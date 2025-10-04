Bursaspor, Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Granny’s Waffles Kırklarelispor maçı öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde tamamladı.
Bursaspor, Lig’in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Granny’s Waffles Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan idman, yoğun tempoda geçti.
Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken, devamında pas çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, sonuçlandırma oyunlarıyla sona erdi. Takım, günün sonunda maça hazır hale geldi.
Hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlılar, bugün Kırklareli’ye hareket ederek kampa girecek. Bursaspor, kritik mücadele öncesinde son hazırlıklarını deplasman şehrinde sürdürecek.