Olay saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Eray K.(23) henüz kimliği belirlenemeyen şahısla tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs elindeki bıçakla Eray K.'yı sırtından 3 kez yaraladı. Kanlar içinde kalan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının ilk ifadesinde bariyerler üzerine düşerek yaralandığını söylediği öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç