Balıkesir’in İvrindi ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak tek taraflı kaza yaptı.

Olay, İvrindi’nin Osmanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İvrindi’den Osmanköy Mahallesine seyir halindeki 45 YB 9716 plakalı otomobilin yoldan çıkması sonucu şarampole uçması sonucu meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan aracın sürücüsünün kendi imkanları ile araçtan çıktığı ve yaralanması olmadığı görüldü.