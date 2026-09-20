CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevi sona eren Özgür Özel, beraberindeki isimlerle Yeni Parti’yi kurdu. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da iki siyasi oluşumun adlarının birbirine benzediğini belirterek Yargıtay’a başvurdu ve “Yeni Parti” isminin değiştirilmesini istedi. ALTERNATİF İSİMLER SIZDI

Nefes gazetesinden Mahir Bağış’ın haberine göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti'ye ihtarda bulunarak isim değişikliği yapılmasını istedi. Anayasa Mahkemesi (AYM) partinin isminin değiştirilmesi yönünde bir karar çıkması ihtimaline karşı kulislerde de alternatif isimler konuşulmaya başlandı.

3 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Kulislerde 3 ismin öne çıktığı ifade edildi. Bu isimler "Türkiye'nin Yeni Partisi", "Yeni Değişim Partisi" ve "Yeni Türkiye Partisi". Üç isimden en çok öne çıkanın ise "Yeni Değişim Partisi" olduğu ifade ediliyor.

“REDDEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Yeni Parti yönetimi, isim tartışmasının Anayasa Mahkemesi’ne taşınması halinde itirazın reddedilmesini beklediklerini açıkladı. Parti yöneticileri, geçmişte benzer isimlere sahip siyasi partilerle ilgili verilen kararları örnek gösterdi.

Açıklamada, Türk Birliği Partisi ile Türkiye Birlik Partisi arasındaki isim benzerliği itirazının AYM tarafından kabul edilmediği, benzer şekilde Türkiye Komünist Partisi ile Türkiye Komünist Hareketi konusunda yapılan başvurunun da reddedildiği hatırlatıldı. Yeni Parti yöneticileri, bu örneklerden hareketle AYM’nin Yeni Parti ile Yenilik Partisi’nin karıştırılabileceği yönünde bir karar vermesini beklemediklerini ifade etti.

ÖZEL “NE LEGO NE İSİM BENZER” DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Özgür Özel Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruyu şöyle cevaplamıştı:

“Öyle bir şey yok. Zaten biz, bugün her ihtimale karşı iki farklı isimle İçişleri Bakanlığına gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Daha sonra bir başvuru olmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yazdı, 'Değiştirmeyi düşünür müsünüz?' Biz baktık, ne logoda ne isimde benzerlik var. Anayasa profesörlerinden mütalaa aldık bu konuyu çalışan. Bir iltibas olmadığını söylediler. Yolumuza devam ediyoruz.”