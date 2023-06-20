Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli "Sapkın akımlarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de uzak değildir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, radyodan, toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum.

"Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de uzak değildir"

Geçtiğimiz hafta eğitim öğretim yılı sonlanıp yaz tatili başlarken yükseköğretim kurumları sınavları yapıldı. Ülkemiz genç nüfus hazinesine sahip. Huzurlu bir gelecek Türk gençliği ile güvenceye kavuşacaktır. Çocuklarımız geleceği meşale gibi aydınlatacaktır. Gönüllerini tavaf ettiğimiz zaman özlem ve hasretlerini öğrenmemiz mümkündür. Bu ilerleyiş sayesinde yürekler topluca vurursa geleceğin kilitli kapısı açılacaktır. Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın hedefi gençlerimizdir. Yıkılmaz kale, düşmeyen inanç, geri adımı olmayan taarruz bilincidir gençlik. Hayat basamaklarını sabırla tırmanan, sevgi saygıyı rehber edinen kim varsa güzel ahlakın çemberine girmiş demektir. Sınavlar gelip geçer, kaldı ki hayat gelip gidiyor. Ülkemizde 19 milyonu temel öğrenimde, 8 milyon da yüksek öğrenimde olmak üzere 27 milyon öğrenci vardır. Pek çok ülkenin nüfusundan fazladır bu sayı. Gayret gençlerimizden himmet de aile, öğretmen ve siyasi sorumluluk taşıyan bizlerin görevidir. Zamanın ruhu neyi işaret ederse etsin, endüstri devrimlerinin derecesi ne olursa olsun sahip olduğumuz beşeri Türk gençliğidir. Sapkın akımlarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de uzak değildir.

Tarih boyunca dinlenme, eğlenme yanı sıra kitaplarla irfan tesis etmelerini temenni ediyorum. Yüksek öğrenim sınavına giren çocuklarımızın istediklerini alamadıklarında bunun dünyanın sonu olmadığını açıkça ifade etmek istiyorum.

Öğretmenlerimiz her şeyin güzelini hak eden eğitimin bergüzar yüzleridir. Türk gençliğinin her şartta yanındayız. Her mücadeleyi yapmaktan kaçınmayacağız.

REHAVETE KAPILAMAYIZ

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini değerlendirme fırsatımız oldu. İlk toplantımızı 17 Haziran 2023 günü yaptık. Önümüzdeki siyasi olaylar titizlikle gözden geçirildi. Rehavete kapılamayız. Hız kesmeden faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yerimiz milletimizin gönlüdür. Zaman çalışma zamanıdır. Tutukluk diye bir şey olamaz. Hedefleri küçük bir hareket değiliz. Tarih nehrini görmezden gelecek kadar gafil değiliz. Koyulan engelleri kırıp aşmış kutlu bir davanın bugünkü temsilcileriyiz. Geleceğe karşı da görevlerimiz olduğunu biliyoruz.

Milletimize huzur saçmakla mükellefiz. İnsana varmak için insanlar arasından geçmemiz şarttır. Kızılelma ve turan ülküsüne yaslanmış bir hareketin mensuplarıyız. Her an Seçim olacak gibi bütün ihtimallere hazır olmalıyız. Seçimler tamamlanmış olsa da yeni bir seçime gitmekteyiz. Peş peşe eklemlenen seçim gündemi milli irade ile tamamlanmış olacaktır. Birinci hedefimiz mevcut başkanları muhafaza ederek yenilerini eklemektir. İkinci hedefimiz cumhur ittifakı doğasına hareket edip muhalefet belediyelerin hallerine son vermektir. Elde edilen demokratik başarıyı mahalli seçimlerle perçinlemek boynumuzun borcu. İzmir İstanbul Ankara başta olmak üzere ilçe ve il belediyelerinin marka değerinde yönetilmesi tarihi önemdedir. İstanbul 5 yılını kaybetmiş tarihin gerisine düşmüş, kaos en büyük kentin önünü kesmiştir.

CHP'li belediye başkanlarının ayak oyunlarından, kulislerden, rekabetlerden başka bildikleri tek bir şey yoktur. Hezimet değil hizmet edenler şehremini olmalıdır. Zillet partilerinin yönetimi altındaki partilerinin hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına şahit olacağız.

Sosyal ve ekonomik meselelerin çözüme kavuşması için yasama faaliyetleri sürecektir. Bu kutlu çatı altında milletimizin her beklentisi görüşülüp karara bağlanacaktır. Emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşımıza müjdeli Haber verilecektir. Demokratik kültürün iki temel öğesi hoşgörü ve uzlaşmadır.

Yeni bir anayasa ülkemize kazandırılmalıdır. Her vekil tarih huzurunda yaptıklarından olduğu kadar yapamadıklarından da sorumlu olacak. Sorunlar hepimizin malumudur. Fiyat istikrarını bozucu etkenler oldukça fazladır.

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