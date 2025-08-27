Bahçelievler’de 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilçedeki 60 bin öğrenciye toplam 72 milyon TL değerinde kırtasiye desteği sağlayacak. Her öğrenciye bin 200 TL tutarında yapılacak bu destek, hiçbir ayrım yapılmadan tüm öğrencileri kapsayacak.

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana eğitime ve sosyal yardımlara özel önem verdiklerini vurguladı. Bahadır, "Yaşlılarımızdan dezavantajlı gruplara, engellilerden acil ihtiyaç sahiplerine kadar geniş bir yelpazede sosyal desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 300 bin öğrencimize 340 milyon TL kırtasiye desteği sağladık. Ayrıca öğrencilerimizin ücretsiz ve temiz içme suyuna ulaşabilmesi için okullara su sebilleri yerleştirdik." dedi.

Bahçelievler Belediyesi, eğitim alanında sağladığı bu katkıların yanı sıra okullarda hijyen ve temizlik standartlarını yükseltmek amacıyla 84 devlet okulunda temizlik personeli görevlendirdi.

"Ayrım yapmıyoruz"

Göreve geldiği ilk günden itibaren, ayrım yapmadan hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Bahadır, şunları söyledi, "Bahçelievler’e hizmet etmekten gurur duyuyoruz. İlçemizi hak ettiği yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Bahçelievlerli komşularım her şeyin en iyisine layık."