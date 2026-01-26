Bulut oyun servisi GeForce Now, oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Platforma beş yeni yapım eklenirken, Nvidia’nın paylaştığı listeye göre GeForce Now’a dahil olan oyunlar MIO: Memories in Orbit, Bladesong, Rustler, Nova Roma ve The Gold River Project oldu.

Nvidia’nın GeForce Now hizmeti, düşük donanımlı bilgisayarlar, mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar üzerinden yüksek performanslı oyun deneyimi sunan bulut tabanlı bir platformdur. Oyunlar Nvidia’nın güçlü sunucularında çalıştırılarak internet aracılığıyla kullanıcıların cihazlarına aktarılır. Böylece güçlü bir donanıma ihtiyaç duymadan, yalnızca stabil bir internet bağlantısı ve temel bir cihazla oyun oynamak mümkün hale gelir.