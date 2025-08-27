Tekirdağ Sarılar Göleti’nde su seviyesi kuraklık ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle belirgin seviyede düştü.

Tarımsal sulamanın yapıldığı ve hayvanların su ihtiyacının karşılandığı Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi’ndeki Sarılar Göleti’nde haziran ayından bu yana seviye giderek düşmeye devam ediyor. Kentte uzun süredir devam eden kuraklık, gölet ve barajlardaki doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. Zaman zaman görülen kısa süreli yağışların da göletlerdeki su seviyesini yükseltmeye katkı sağlamadığı ve seviyenin yüzde 25’lere gerilediği gözlendi.