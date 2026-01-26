41’inci yılında millî İHA motorlarıyla irtifa rekorları kıran TEI, dünyanın en iyi tedarikçisi seçilmesinin yanı sıra, toplam 3,4 milyar dolarlık sipariş ile şirket tarihinin en büyük yıllık sipariş rekoruna imza attı. TEI ayrıca 41’inci yılında, çalışanlarının değerlendirmeleriyle 3. kez Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçilme başarısını gösterdi.

TEI 41’nci yılını etkinliklerle kutladı

41’inci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen törende çalışanlarla bir araya gelen TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, "Ülkemizin, milletimizin göz bebeği TEI’mizin 41’inci yılı kutlu olsun. Tüm çalışanlarımıza üstün başarılar diliyorum. Daha nice yıllar." dedi.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise konuşmasında "Değerli TEI ailesi, 41’inci yılımız kutlu olsun. Daha nice güzel yıllara hep beraber İnşallah" dedi.

TEI ayrıca Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayata gözlerini açan bebeklere ve annelerine 41’inci yıla özel 41 adet yenidoğan malzemelerinden oluşan setler ulaştırdı. Bu setler, yeni doğan bebeklerin ve annelerinin öncelikli olarak hijyen, giyim eşyası gibi temel ihtiyaçların düşünülerek hazırlandı.