İstanbul Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan Durdona Khakımova'nın öldürülmesiyle ilgili Özbekistan uyruklu şüpheliler sevgilisi Dılshod Akhrol Uglı T. ve G.A.K'yi Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.

TİKTOK'TA TANIŞMIŞLAR

Emniyette işlemleri süren şüphelilerin 3 kişi olduğu, bunlardan 2’sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Öte yandan Sabah gazetesinde yer alan habere göre Dılshod Akhrol Uglı T.’nin ifadesine ulaşıldı. İfadede, Durdona Khokimova’nın yaklaşık 3 yıl önce Özbekistan’dan Türkiye’ye geldiği, geçen yıl ise yine Özbekistan vatandaşı olan inşaat işçisi Uglı ile TikTok aracılığıyla tanıştığı belirtildi.

Daha sonra yüzyüze görüşüp sevgili oldular ancak kısa sürede Uglı'nın davranışları nedeniyle genç kadın ayrılmak istedi. Zaman zaman yaşanan tartışmaların ardından yine buluşuyorlardı. Olay günü de evde kavga çıktığı ve cinayetin işlendiği öğrenildi. Cani ifadesinde "Kavga ettik, kaçmak istedi. Ben de sırtından çok kez bıçakladım. Öldüğünü anladım ve cesetten kurtulmamız gerektiğini düşündüm. Banyo küçük olduğu için başını orada kestik. Cesedi salonda naylonların üzerinde parçalarına ayırdık." dedi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, maktul Khakımova'nın Fatih'te kaldığı evden çıkması ve caddede yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde genç kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı görülürken, ardından Ümraniye'ye gittiği öğrenildi.