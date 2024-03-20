Bahçelievler E-5 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil önce otobüs durağına, ardında da takla atarak park halindeki kamyonete çarptı. Kaza yapan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında E-5 Karayolu Edirne istikameti Bahçelievler yan yolda gerçekleşti. İddiaya göre, 34 EIZ 104 plakalı aracın sürücüsü Yasin Özçelik, E-5 Karayolu’nda seyir halinde giderken bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarptı. Otomobil savrularak önce otobüs durağına, ardından takla atıp bir binanın bahçesinde park halindeki kamyonete çarptı. Otobüs durağında servis bekleyen bir vatandaş kaza yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar kaza yapan Yasin Özçelik’i aracından çıkartmaya çalışırken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yardıma koşan vatandaşlar kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Yasin Özçelik’i otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri kaza yapan sürücü Yasin Özçelik’i ayakta tedavi etti. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza esnasında durakta servis bekleyen Mustafa Aşlayıcı, “Araç kayarak gelirken direkt kaldırıma çarparak takla attı. Kendimi zor kurtardım. Kendimi yola zor attım.” dedi.