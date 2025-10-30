Bahçelievler’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Yaklaşık 10 bin vatandaşın katıldığı yürüyüşte 102 metrelik dev Türk bayrağı açılırken, düzenlenen konserde ünlü sanatçı Sinan Akçıl şarkılarıyla kalabalığı coşturdu.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ve katılımla kutlandı. Etkinlikler, dün sabah saat 09.00’da Bahçelievler Hükümet Konağı önünde Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Gün boyu süren etkinlikler, saat 14.00’te Hasan Doğan Spor Kompleksi önünden başlayan Cumhuriyet kortejiyle devam etti. Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın öncülüğündeki kortej, ilçe sokaklarını Cumhuriyet marşları eşliğinde dolaştı. Akşam saat 19.00’da düzenlenen fener alayı ise Bahçelievlerlilere unutulmaz anlar yaşattı. Haznedar Meydanı’nda Cumhuriyet’in 102. yılına vurgu yapmak amacıyla 102 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Yaklaşık 10 bin vatandaşın katıldığı yürüyüş, 2 kilometrelik güzergah boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün ardından Milli Gençlik Parkı’nda sahne alan Sinan Akçıl, sevilen şarkılarıyla alandaki kalabalığı coşturdu. Sanatçı, Bahçelievler’e övgüler yağdırarak, "İstanbul’da en beğendiğim ilçe Bahçelievler. Cumhuriyet’e verilen bu büyük değer beni çok etkiledi" dedi.

"Cumhuriyet 102 yıldır dimdik ayakta"

Belediye Başkanı Hakan Bahadır da yaptığı konuşmada, "Bayraklar dalgalansın, gökler inlesin. Cumhuriyet coşkusu dört bir yanda yükselsin. Hep birlikte, el ele, omuz omuza. 102. yılda yine haykırıyoruz sonsuzluğa: Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet. Bundan 102 yıl önce, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Ve 102 yıldır dimdik ayakta bir Cumhuriyetimiz var hamdolsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.