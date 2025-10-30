Sultangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında en güzel kahramanlık türkülerini vatandaşlar için seslendirdi. Vatandaşlar, türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenledi. Saygı duruşu ile başlayan tören, hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Gençlerin gösterileri kalabalıktan büyük alkış aldı. Coşkulu kutlama sonrası öğrenciler, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlamalar akşam da devam etti

29 Ekim coşkusu akşam saatlerinde de aralıksız sürdü. Sultangazi Belediyesi ile Trakya ve Rumeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği Trakya Rumeli ve Balkan Günleri 29 Ekim coşkusuna ev sahipliği yaptı. Sultangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kahramanlık dolu türkülerini Sultangazililer için seslendirdi. Vatandaşlar, türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

"102. yıl mutluluğu"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Gazi Mustafa Atatürk’ün liderliğinde, Anadolu halkının çetin şartlar altında büyük bir kararlılık ve azimle verdiği kurtuluş mücadelesinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 102. yılına ulaşmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Bizler bağımsızlık uğruna hayatını hiçe sayan, imkansız diye bir şey olmadığını tüm dünyaya gösteren, düşmanın karşısında sarsılmaz bir iradeyle duran bir ecdadın torunlarıyız. Bu yüce milletin tırnağıyla kazıyarak aldığı bağımsızlık mücadelesine dört elle sarılmak, gelecek nesillere de aktarmak bizlerin en büyük görevidir. Değerlerimizi yaşatmak, bağımsızlığımıza sıkı sıkıya sahip çıkmak bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük mirastır. Nice 102. yıllara, beraber" dedi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen törene Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.