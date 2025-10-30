Mahkeme kararında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne, mali sıkıntılarını düzeltmesi amacıyla 3 aylık süre tanındığı belirtildi. Karar kapsamında sürecin denetimi için 3 konkordato komiseri de görevlendirildi.

İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca, alacaklılara konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanındı. Bu süre zarfında alacaklılar, şirketin mali durumunu inceleyerek gerekli belgeleri mahkemeye sunabilecek.

2000’li yılların başında kurulan Yesen Burger, “Bİ YESEN anlarsın” sloganıyla yerli burger pazarında dikkat çeken isimlerden biri oldu. Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi bulunan şirket, Bursa’da da faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlıyor.

Şirket, yıllık 10 şube açma hedefiyle büyüme stratejisi izliyordu. Ancak son yıllarda kira giderlerindeki artış, dalgalanan gıda fiyatları ve genel maliyet baskısı, şirketin finansal dengesini olumsuz etkiledi.

Yesen Burger konkordato süreci boyunca faaliyetlerini sürdüreceğini ve mahkeme onaylı yeniden yapılanma planının önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtti.