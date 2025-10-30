Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, çoğu zaman fark edilmeyen ancak ciddi sonuçlara yol açabilen hastalıklar arasında yer alıyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Eser, toplumda sık görülen bu durumlara karşı erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Uzun süren burun veya diş eti kanamaları gibi belirtilerin pıhtılaşma bozukluklarının habercisi olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Eser, "Vücutta nedeni açıklanamayan morluklar, uzun süren burun veya diş eti kanamaları gibi belirtiler pıhtılaşma bozukluklarının ilk habercisi olabilir. Bu tür durumlar asla hafife alınmamalıdır" dedi.

Kan pıhtılaşmasının, vücudun kendini koruma mekanizması olduğunu ancak bazı durumlarda bu sistemin aşırı veya yetersiz çalışmasının ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Eser, "Pıhtılaşma sistemi dengesizleştiğinde, damarlarda istenmeyen pıhtılar oluşabilir. Bu da beyin, kalp veya akciğer gibi hayati organlarda tıkanmalara yol açabilir. Diğer tarafta, yetersiz pıhtılaşma ise kontrolsüz kanamalara neden olur. Her iki durum da hayatı tehdit edebilir" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Eser, ailede benzer hastalık öyküsü bulunan bireylerin, sık sık morarma veya uzun süren kanamalar yaşayan kişilerin mutlaka bir hematoloji uzmanına başvurması gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı bir yaşam için düzenli kontrol ve erken tanının önemine değinen Eser, "Basit bir kan testiyle bile birçok kanama veya pıhtılaşma bozukluğu tespit edilebilir. Erken tanı hayat kurtarır" diye konuştu.