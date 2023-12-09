Bahçelievler’de 2. Ulusal Kitap Fuarının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yaklaşık 2 milyon kitabın, 80’in üzerinde yayınevinin yer aldığı bu önemli organizasyonda kitap ile okuru aynı çatı altında buluşturan tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye genelinde belediyelerimiz, kitap fuarları konusunda son derece başarılı çalışmalara imza atıyorlar” dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen ve büyük ilgi ile karşılanan Kitap Fuarı’nın ikincisi açıldı. Bahçelievler Kongre Merkezi’nde düzenlenen açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Tarihçi İlber Ortaylı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Cansu Canan Özen katıldı. Fuar açılışında İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunuldu. Açılışın ardından hediye takdimi yapıldı. Kitap fuarı 17 Aralık’a kadar açık kalacak. 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan fuarın her gününde birbirinden değerli yazarlar, konuşmacılar kitaplarını imzalayacak, seminerler verecek.

“Yaklaşık 2 milyon kitabın, 80’in üzerinde yayınevinin yer aldığı bu önemli organizasyonda buluştuk”

Fuarda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yaklaşık 2 milyon kitabın, 80’in üzerinde yayınevinin yer aldığı bu önemli organizasyonda kitap ile okuru aynı çatı altında buluşturan tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye genelinde belediyelerimiz, kitap fuarları konusunda son derece başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Bu güzel eserler, bu etkinlikler sayesinde, ülkemizin her köşesinde okurlara ulaşıyor. Evet, her kitap bir alemdir. Okumak ise bu alemde yolculuk gibidir; düşünmeyi, tasarlamayı ve yorumlamayı da beraberinde getirir. Bizim medeniyetimiz, ’Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku’ emri üzerine bina edilmiştir. Elbette, bu ilahi mesajın, özünde kainatın anlamlandırılması manası taşıdığına inanıyoruz. Fakat bununla birlikte, kitapların bu mana yolculuğunda en kıymetli yol arkadaşlarımız olduğunun da bilincindeyiz" dedi.

“Önümüzdeki aylarda Bahçelievler Bilim Merkezi’mizin açılışını gerçekleştireceğiz”

Bahçelievler Bilim Merkezi’nin önümüzdeki aylarda açılışı gerçekleşeceğini belirten Bakan Kacır, "Böyle bir medeniyetin mensuplarının, kitap dostu olması kadar tabii ne olabilir. Eserleriyle ruhumuza dokunmuş, hayatımıza yön vermiş ve bu sayede ölümsüzleşmiş sayısız yazarımız var. Her ne kadar, bugünün baskın düşünce tarihi okumaları batı merkezli bir tarih anlayışını dayatma çabasında olsa da, insanlığın ortak birikimi elbette farklı medeniyetlerin çabaları ve katkıları üzerine inşa edilmiştir. Yüzyıllar vardır ki, insanlığın düşünce ve felsefe birikimi doğuda canlılığını sürdürmüştür. Önümüzdeki aylarda Bahçelievler Bilim Merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bilim Merkezimiz şimdiden Bahçelievler’imize, İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

"Geçen sene 1 milyon olan kitap sayımızı bu sene 2 milyona çıkardık"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise “84 yayınevi geldi. Geçen sene 1 milyon olan kitap sayımızı bu sene 2 milyona çıkardık. Bakış açımız gençlerimiz, komşularımız kitapla çabuk buluşması ve kitabın kokusunu alması. Kitap ve sayfaların kokusunu devam etmesini istiyoruz. 2 milyon kitabımız gençlerimizin hizmetinde onların okuması, beğenilerini alacaklar. Bugün başlıyor. Her gün 2 veya 3 oturum olacak. 9 ile başlıyor 17’sinde bitiyor. Muhakkak katılın söyleşileri, yazarlımızdan düşünürlerimizden hayat tecrübelerini alın” dedi.