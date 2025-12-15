İstanbul Şişli’deki KüçükÇiftlik Park’ta 6 Eylül 2025’te verdikleri konser sırasında sahnedeki performanslarıyla tepki çeken Manifest isimli müzik grubuyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, grup üyeleri hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Serbest Bırakılmışlardı

6 grup üyesi ile konsere katılıp bir bölümünde sahneye çıkan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 7 şüpheli savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

Her Birine 3 Ay Hapis Cezası

Bugün davada karar çıktı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyeleri hakkında ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken; 7 isim hakkındaki “yurtdışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.