İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele kapsamında 7 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında kent genelinde yoğunlaştırılmış denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Çalışmalarda, haklarında 0 ila 5 yıl hapis cezası bulunan 114, 5 ila 10 yıl cezası olan 25, 10 ila 20 yıl cezası bulunan 6 hükümlü ile ifadeye yönelik aranan 220 kişi olmak üzere toplam 370 şüpheli yakalandı.

Yakalananlar arasında "hırsızlık" suçundan 34 yıl 4 ay 4 gün ve 32 yıl 6 ay 10 gün, "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 8 ay ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün de yer aldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adli makamlara teslim edildi.