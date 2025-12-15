Kaza, 16 Kasım tarihinde saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada Ramiz Ales idaresindeki scooter çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle scooterdan savrulan Ramiz A. başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan genç taburcu edildi. 3 gün önce göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakımda bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.