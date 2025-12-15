Şu ana kadar ligde oynanan 15 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Bursaspor, 35 puanı bulunan Mardin 1969'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. 15 lig maçında rakip fileleri 39 kez havalandıran temsilcimiz kalesinde ise 13 gol gördü.

Son 3 lig maçında 9 gol atmasına karşın kalesinde ise sadece 1 gol gören yeşil beyazlılar, çıkışını Somaspor karşısında da devam ettirmeye çalışacak. Sezonun formda isimleri Muhammet Demir ve Sertaç Çam yine Bursaspor'un en büyük kozları olacak.

SOMASPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Somaspor, topladığı 9 puanla küme düşme hattında 16. sırada bulunuyor. 7 hafta galibiyet özlemi çeken Somaspor, geçtiğimiz hafta 68Aksarayspor'u deplasmanda 3-1 yenerek büyük moral buldu. 15 Lig maçında rakip fileleri 15 kez havalandıran ekip kalesinde ise 35 gol gördü. Ligdeki 2 galibiyeti de deplasmanda alan ev sahip ekip, kendi saha ve seyircisi önünde şu ana kadar hiç maç kazanamadı. Kendi evinde şu ana kadar 7 maça çıkan ekip bu maçlardan sadece 1 beraberlik çıkarırken 6 maçı ise kaybetti. Bu 7 maçta sadece 4 gol atabilen ekip, kalesinde ise 20 gol gördü.

SOMASPOR-BURSASPOR MAÇ PROGRAMI

Nesine 2. Lig Kırmızı grup 16. haftasında Somaspor-Bursaspor arasında oynanacak olan lig maçı, 16 Aralık Salı Günü (yarın) saat 15.00'de başlayacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.