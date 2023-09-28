Bahçelievler’de meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz patlaması nedeniyle trafiğe kapatılan sokak, belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı. 45 yıllık binadan ise karot örneğinin alınacağı öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler 7. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının bitmesinin ardından binanın bulunduğu caddede belediye ekipleri de çalışmalarını tamamladı. Tedbir amaçlı boşaltılan 45 yıllık binadan yarın karot örneği alınacağı ve raporun sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağı öğrenildi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde ise tekrar trafiğe açıldı.